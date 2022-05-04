Взрывы раздались после объявления воздушной тревоги.

В Днепре раздались взрывы. Вечером 4 мая, после объявления воздушной тревоги, в городе прозвучало несколько взрывов.

По словам местных жителей, после взрыва появился дым.

“Обстрел прямо по центру Днепра. Из укрытий не выходим. Ждем официальную информацию от военной администрации”, — сообщил городской голова Борис Филатов.

Напомним, что в Днепропетровской области оккупанты накрыли "Градом" населенный пункт. Повреждены десятки жилых домов.

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