Финляндия предоставит Украине дополнительную военную помощь

Финляндия передаст Украине дополнительное военное вооружение.

В четверг, 5 мая, президент Финляндии Саули Ниинисте принял соответствующее решение.

Об этом сообщает пресс- служба правительства Финляндии.

"Для того чтобы обеспечить доставку помощи, содержание, способ доставки и график предоставления помощи не будут подробно раскрываться и в этот раз", — отметили в финском правительстве.

В ведомстве добавили, что дополнительное пособие Финляндии учитывает как потребности Украины, так и состояние ресурсов Сил обороны.

"Финляндия поддерживает Украину разными способами, в том числе военной техникой. Украина очень нуждается в дальнейшей помощи. Мы увеличим объем военной помощи, которую мы отправляем", — заявил министр обороны Антти Кайкконен.

Напомним, Финляндия планирует усилить безопасность на своей границе с Россией. На критически важных участках восточной границы хотят установить более эффективные пограничные заграждения.

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