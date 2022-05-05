Финляндия предоставит Украине дополнительную военную помощь

Финляндия передаст Украине дополнительное военное вооружение.
В четверг, 5 мая, президент Финляндии Саули Ниинисте принял соответствующее решение.
Об этом сообщает пресс- служба правительства Финляндии.
"Для того чтобы обеспечить доставку помощи, содержание, способ доставки и график предоставления помощи не будут подробно раскрываться и в этот раз", — отметили в финском правительстве.
В ведомстве добавили, что дополнительное пособие Финляндии учитывает как потребности Украины, так и состояние ресурсов Сил обороны.
"Финляндия поддерживает Украину разными способами, в том числе военной техникой. Украина очень нуждается в дальнейшей помощи. Мы увеличим объем военной помощи, которую мы отправляем", — заявил министр обороны Антти Кайкконен.
Напомним, Финляндия планирует усилить безопасность на своей границе с Россией. На критически важных участках восточной границы хотят установить более эффективные пограничные заграждения.
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