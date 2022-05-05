Фінляндія надасть Україні додаткову військову допомогу

Фінляндія передасть Україні додаткове військове озброєння.

У четвер, 5 травня, президент Фінляндії Саулі Нііністе ухвалив відповідне рішення.

Про це повідомляє пресслужба уряду Фінляндії.

"Для того щоб забезпечити доставку допомоги, зміст, спосіб доставки і графік надання допомоги не будуть детально розкриватися і цього разу", - зазначили у фінському уряді.

У відомстві додали, що додаткова допомога Фінляндії враховує як потреби України, так і стан ресурсів Сил оборони.

"Фінляндія підтримує Україну різними способами, в тому числі військовою технікою. Україна дуже потребує подальшої допомоги. Ми збільшимо обсяг військової допомоги, яку ми відправляємо", - заявила міністр оборони Антті Кайкконен.

Нагадаємо, Фінляндія планує посилити безпеку на своєму кордоні з Росією. На критично важливих ділянках східного кордону хочуть встановити більш ефективні прикордонні загородження.

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