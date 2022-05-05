Суд Іспанії відпустив Шарія на волю під підписку про невиїзд

Суд Іспанії відпустив Шарія на волю під підписку про невиїзд

Іспанський суд 5 травня відпустив з-під варти проросійського блогера Анатолія Шарія під підписку про невиїзд. В нього забрали паспорт та зобов'язали з'являтися до суду що п'ятнадцять днів.

За інформацією іспанських ЗМІ, 5 травня Шарій перейшов у розпорядження Національного високого суду Іспанії за допомогою того ж адвоката, який захищає обвинуваченого в сепаратизмі Карлеса Пучдемона – Гонсало Бойе.

Про це пише іспанське видання El Pais.

"Голова Центрального інструкційного суду №4 Хосе Луїс Калама, який взяв на себе відповідальність за виконання службових обов’язків, тимчасово звільнив його (Шарія – ред.) з зобов’язанням кожні 15 днів з’являтися до суду. У нього також вилучили паспорт і йому заборонили виїжджати за межі країни", – йдеться в повідомленні.

Калама погодився на ці заходи на вимогу прокуратури, яка відмовилася від клопотання про в'язницю, вважаючи, що немає ризику втечі Шарія через коріння затриманого в Іспанії, де він живе вже сім років.

Відтепер Україна має 40 днів для подання запиту про екстрадицію блогера.

Прокуратура Іспанії перевірить злочини, у вчиненні яких звинувачують Шарія, та факти, на яких вони ґрунтуються, щоб визначити, підтримує вона видачу чи ні. Рішення ухвалить суд.

Нагадаємо, вранці 5 травня СБУ повідомила про затримання Шарія в результаті багаторівневої спецоперації у взаємодії з міжнародними правоохоронними органами. блогеру інкримінують державну зраду і дискримінацію. За даними слідства, Шарій своїми відео діяв на шкоду національній безпеці України.

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