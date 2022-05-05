"Знаю предложение РФ": Лукашенко взялся обвинять в войне в Украине Вашингтон

Российская Федерация 24 февраля приступила к широкомасштабному вторжению в Украину: с того времени с территории соседней Беларуси летели истребители государства-агрессора.

Впрочем, Александр Лукашенко не раз заявлял, что против войны. Более того, он пытается помочь. Отмечает, что первые переговоры между Киевом и Москвой состоялись 28 февраля в Гомельской области.

Об этом самопровозглашенный президент Беларуси заявил в интервью информационному агентству Associated Press, пишет "БЕЛТА".

"Мы делали и делаем сейчас все для того, чтобы этой войны не было", – подчеркнул Лукашенко.

Он говорит, что "знает позицию Российской Федерации" и то, что "предлагает Россия Украине".

"Но почему Украина, на территории которой фактически идет война, военные действия, гибнут люди, не заинтересованные в этих переговорах, еще один вопрос. Но ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне", — заявил он.

Как сообщалось, в Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования. Белорусские войска в рамках сезонных норм проводят обучение. На этом фоне государство-оккупантка Российская Федеация попытается раздуть угрозу для Украины, сообщает Министерство обороны Великобритании.

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