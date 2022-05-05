"Знаю пропозицію РФ": тепер Лукашенко взявся звинувачувати у війні в Україні Вашингтон

"Знаю пропозицію РФ": тепер Лукашенко взявся звинувачувати у війні в Україні Вашингтон

Російська Федерація 24 лютого розпочала широкомасштабне вторгнення до України: від того часу з території сусідньої Білорусі летіли винищувачі держави-агресорки.

Втім, Олександр Лукашенко не один раз заявляв, що проти війни. Більше того він намагається допомогти. Зауважує, що перші переговори між Києвом і Москвою відбулися 28 лютого у Гомельській області.

Про це самопоголошений президент Білорусі заявив в інтерв'ю інформаційному агентству Associated Press, пише "БЕЛТА".

"Ми робили і робимо зараз все для того, щоб цієї війни не було", - наголосив Лукашенко.

Він каже, мовляв, "знає позицію Російської Федерації" та те, що "пропонує Росія Україні".

"Але чому Україна, на території якої фактично йде війна, військові дії, гинуть люди, не зацікавлені в цих переговорах, ще одне запитання. Але відповідь на це запитання можна знайти у Вашингтоні", - заявив він.

Як повідомлялося, у Збройних силах Білорусі розпочалася раптова перевірка сил реагування. Білоруські війська у межах сезонних норм проводять навчання. На цьому тлі держава-окупантка Російська Федеація спробує роздути загрозу для України, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

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