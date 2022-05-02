Астрологиня про Патрушева як можливу заміну Путіна: війна затягне на його «шиї» потужний кармічний вузол

Чутки про онкологічне захворювання Володимира Путіна і необхідну йому операцію поступово набувають статусу офіційної інформації.

Через це на порядку денному як ніколи гостро стоїть питання наступника, і все частіше можна почути, що місце президента Росії обійме нинішній керівник ФСБ, який на цій посаді змінив Путіна, Микола Патрушев. Про те, що чекає на Патрушева, якщо він – навіть на короткий час – стане виконувачем обов'язків президента Росії, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Прихід до влади обіцяє Патрушеву серйозні неприємності

Багато журналістів і політологів пророкують 70-річному Патрушеву посаду президента Росії ще від 2006 року, тобто у статусі наступника він перебуває вже шістнадцять років. Можливо, саме зараз, коли, якщо вірити пресі, Путіну поставили одразу три діагнози – онкологію, хворобу Паркінсона та шизофренічний розлад – він таки обійме місце, про яке напевно мріє. Пришестя Патрушева до влади загрожує серйозними неприємностями насамперед для нього самого, а оскільки доля країни завжди резонує з долею свого керівника, для Росії теж вимальовуються не найприємніші перспективи — ні самому Патрушеву, ні Росії його прихід до влади не обіцяє нічого доброго.

Юпітер + Юпітер = влада

За основу космограми Патрушева астрологи беруть дату народження – 11 липня 1951 року, і навіть місце народження – місто Ленінград. Якщо будувати гороскоп з урахуванням цих даних, то, насамперед, впадає у вічі той факт, що 11 травня транзитний Юпітер заходить на знак Овна, в якому Патрушев має натальний – його власний – Юпітер, що може підтверджувати ймовірність його приходу до влади. Але, одночасно, в його космограмі ця планета перебуває в опозиції до Нептуна та Прозерпіни, а транзитний Хірон висить на тальному Юпітері, що вказує на парадоксальність та двоїстість ситуації. Велика ймовірність того, що Патрушев, через шістнадцять років, справді обійме омріяний пост, але, найімовірніше, це не принесе йому радості, на яку він розраховував і продовжує розраховувати.

Микола Патрушев / Associated Press

Імовірність підписання угод та мирних договорів

Однак це ще не всі сюрпризи для потенційного президента Росії. Транзитний Марс Патрушева у поєднанні з натальним Північним вузлом у знаку Риб свідчить, що війна – якщо ця людина і після відходу від справ Путіна – продовжуватиме її вести – затягне на його «шиї» потужний кармічний вузол: за все, що він зробить у новому статусі, йому доведеться відповідати. Втім, можливо, Патрушеву вдасться уникнути кари як небесної, так і людської. У всякому разі, зірки дадуть йому такий шанс: наприкінці травня Марс перейде на знак Овна, а у червні стає прямо на Юпітер Патрушева, що може вказувати на якісь законодавчі процеси – наприклад, підписання певних угод та мирних договорів. Втім, потенційному російському президенту все одно є чого побоюватися: у його натальній карті в знаку Рака перебуває подвійний Чорний Місяць, який також називають Ліліт – умоглядна планета, яка, тим не менш, здатна завдати маси неприємностей як кожній окремій людині, так і світу. загалом. Ліліт також до кінця осені буде присутній у знаку, де перебуваэ Сонце Патрушева, що вказує на те, що він перебуватиме під «прицілом» Чорного Місяця, тому наступний – 2023 – рік стане для нього вибухонебезпечним у всіх сенсах часом – як, втім, для всіх, хто народився на рік Кота.

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