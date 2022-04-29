Поставити на коліна Білорусь та Росію не вдасться - Лукашенко

Поставити на коліна Білорусь та Росію не вдасться - Лукашенко

Поставити на коліна Білорусь та Російську Федерацію не вдасться, переконаний Олександр Лукашенко.

Санкції, які ввели щодо Москви і Мінська через їхні дії, змушують шукати нові можливості.

Про це він заявив під час спілкування з жителями білоруського Чечерська, пише БЕЛТА.

"Ринок відкритий, треба ворушитись, а не плакатися", - сказав він.

Лукашенко наголосив, що не вдасться поставити на коліна за рахунок санкцій Білорусь і Росію, оскільки ці "країни мають достатні ресурси, технології та ітнелект".

Як повідомлялося, радник очільника Офісу президента Олексій Арестович розповів, яка роль Білорусі та особисто президента Лукашенка у війні РФ проти України. За його словами, Білорусь намагалися втягнути у війну дуже активно: з території пускали ракети, літала авіація, наступали війська, а аеродроми, бази постачання, залізнична мережа повністю використовувалися проти України.

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