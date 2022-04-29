Поставить на колени Беларусь и Россию не удастся — Лукашенко

Поставить на колени Беларусь и Россию не удастся — Лукашенко

Поставить на колени Беларусь и Российскую Федерацию не удастся, убежден Александр Лукашенко.

Санкции, которые были введены в отношении Москвы и Минска из-за их действий, заставляют искать новые возможности.

Об этом он заявил в ходе общения с жителями белорусского Чечерска, пишет БЕЛТА.

"Рынок открыт, надо шевелиться, а не плакаться", — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что не удастся поставить на колени за счет санкций Беларусь и Россию, поскольку эти "страны обладают достаточными ресурсами, технологиями и интелектом".

Как сообщалось, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, какова роль Беларуси и лично президента Лукашенко в войне РФ против Украины. По его словам, Беларусь пытались втянуть в войну очень активно: с территории пускали ракеты, летала авиация, наступали войска, а аэродромы, базы снабжения, железнодорожная сеть полностью использовались против Украины.

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