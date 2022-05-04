После переговоров Путина и Лукашенко внезапно началась проверка сил реагирования Беларуси

Один ракетный дивизион из состава 465 ракетной бригады вооруженных сил Беларуси осуществляет перемещение с пункта постоянной дислокации в район назначения.

В вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка готовности сил реагирования: в частности, один ракетный дивизион начал перемещаться в район назначения.

"С целью проверки готовности к выполнению задач по назначению один ракетный дивизион из состава 465-й ракетной бригады Вооруженных сил Республики Беларусь осуществляет перемещение с пункта постоянной дислокации в район назначения", — говорится в своде Генштаба ВСУ.

Цель проверки – оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций, пишет "Белта". Военные части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки". При этом состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться.

Утверждается, что эта проверка не будет нести "никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности".

Отметим, накануне белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко и российский президент Владимир Путин по телефону обсудили "ситуацию в контексте специальной военной операции по защите Донбасса".

Напомним, исполнительные власти Европейского Союза в среду, 4 мая, предложили самый жесткий пакет санкций против РФ за войну в Украине, но несколько стран помешали достижению договоренностей. Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия выразили обеспокоенность по поводу нефтяного эмбарго на встрече представителей 27 правительств ЕС.

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