На Закарпатье починили электрическую подстанцию, которую повредила российская ракета, и возобновили газоснабжение

На Закарпатье починили электрическую подстанцию, которую повредила российская ракета, и возобновили газоснабжение

Электрическую подстанцию, которую повредила вражеская ракета, оперативно отремонтировали и запустили.

В пгт Воловец Закарпатской области отремонтировали и запустили электрическую подстанцию, поврежденную во вторник российской ракетой, также возобновлено газоснабжение.

Об этом сообщили в Закарпатской ОВА.

"Электрическую подстанцию, которую повредила вражеская ракета, оперативно отремонтировали и запустили", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Воловце завершили аварийные работы по возобновлению газоснабжения.

В результате ракетного удара в Воловце пострадал распределительный газопровод диаметром 50 мм. Поэтому 57 абонентов остались без централизованного газоснабжения.

"Аварийная служба работала на месте происшествия всю ночь. Ремонтные работы завершили. Сейчас производят запуск природного газа в дома", – сообщил первый заместитель председателя Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.

В свою очередь глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, комментируя ракетный удар РФ по области, заявил, что враг хочет парализовать работу транспортной инфраструктуры.

Микита добавил, что регион – гуманитарный, а железнодорожное сообщение используют только для перемещения гумгрузов и эвакуации людей из "горячих точек" Украины.

Напомним, оккупационные войска Российской Федерации 3 мая нанесли почти полсотни авиаударов по объектам в Украине, в том числе управляемыми авиационными ракетами. Командование войск РФ пытается усилить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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