В результате обстрела драмтеатра в Мариуполе погибли около 600 человек — Associated Press

В результате обстрела драмтеатра в Мариуполе погибли около 600 человек — Associated Press

В Драмтеатре в Мариуполе после бомбежки могли погибнуть около 600 человек.

Свидетели заявили, что погибли жители Мариуполя, которые находились рядом с зданием учреждения и многие из находившихся внутри помещения.

Об этом говорится в расследовании Associated Press.

Расследование журналистов базируется на показаниях 23 человек, выживших во время бомбежки. Есть рассказы спасателей и тех, кто раньше скрывался в театре. Также журналисты использовали планы помещений театра, фото и видео сделанные внутри.

Свидетели заявили, что на момент удара у здания театра на "полевой кухне" находились около сотни человек, все они погибли. Также в середине здания было много людей – помещение было переполнено – в среднем один человек на 3 квадратных метра площади.

Очевидцы говорят, что не видели, чтобы из здания выбрались более 200 человек. Выжившие выбирались через главный вход, или боковой, поскольку другие выходы были разрушены.

Также Associated Press опровергает заявления России, что удар по театру нанесли ВСУ, а также то, что здание театра служило военной базой. Ни один из свидетелей не видел украинских военных внутри здания.

Напомним, что кафиры государства-террористки России заставляют местных жителей Мариуполя разбирать завалы Драматического театра, на который захватчики в марте сбросили бомбы. Русские прибегли к принуждению, чтобы люди участвовали в разборе завалов здания. Работу гражданских контролируют военные армии русской Федерации.

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