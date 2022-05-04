Молдова готовит "план Б" на случай втягивания в войну России против Украины

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна готовит планы на случай чрезвычайных ситуаций для "пессимистичных" сценариев из-за опасений, что она может быть втянута в войну в соседней Украине.

Об этом сообщает The Guardian.

Выступая на пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, Санду сказала, что Молдова не видит "непосредственной" угрозы перерастания беспорядков от войны в Украине, несмотря на "провокации" пророссийских сепаратистов в отколовшемся регионе — непризнанном Приднестровье.

Санду и ее правительство обвинили в инцидентах "провоенные" сепаратистские фракции и осудили в прошлом месяце комментарии российского генерала о том, что Россия имеет целью захватить украинскую территорию, чтобы связаться с сепаратистами в Молдове. Украина обвинила Россию в попытке втянуть Молдову в войну. Кремль выразил "обеспокоенность" ситуацией в Приднестровье.

"Мы не видим неизбежной угрозы в ближайшее время, но, конечно, у нас есть планы на случай непредвиденных ситуаций для таких сценариев, которые являются менее оптимистичными или пессимистичными", — сказала Санду.

Она еще раз назвала беспорядки "провокациями" со стороны сепаратистов и сказала, что полиция Молдовы делает все, что может, чтобы обеспечить стабильность.

Напомним, российские войска, находящиеся сейчас в Приднестровском регионе Молдовы, приведены в полную боевую готовность. Возможны все сценарии, и Украина к ним готовится.

Президент Молдовы экстренно созывает Совбез после провокаций в непризнанной республике

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