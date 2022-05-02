Россия планирует захватить Молдову – The Times

Британская газета со ссылкой на украинскую разведку утверждает, что Кремль решил атаковать Молдову.

Россия уже даже разработала четкие планы вторжения в эту страну.

Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в украинской разведке.

"Мы считаем, что Кремль уже принял решение о нападении на Молдову. Судьба Молдовы – решающая. Если россияне ее возьмут под контроль, мы в военном плане станем более легкой мишенью", – отмечает собеседник издания.

По информации издания, Россия может запустить в Молдове "сценарий Донбасса". То есть официальное признание самопровозглашенного Приднестровья по примеру террористических "ДНР" и "ЛНР".

Далее россияне начнут отправлять в регион вооружения. The Times пишет, что украинская разведка заметила активность на аэродроме Тирасполя – столице непризнанного Приднестровья. Якобы там оккупанты собираются высадить воздушный десант из транспортных Ил-76.

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Действия России будут сопровождаться массовыми беспорядками и мятежами в самой Молдове. В случае успешного захвата страны, российские войска могли бы напасть на Одессу с запада.

Однако The Times приводит и альтернативную точку западных разведывательных агентств. На Западе считают, что РФ пока не имеет возможности пробить сухопутный коридор в Приднестровье через Николаевскую и Одесскую области, а воздушное пространство опасно для оккупантов из-за противовоздушной обороны украинцев.

Напомним, 26 апреля Арестович заявил, что из-за провокаций России в непризнанном Приднестровье у Молдовы могут быть большие неприятности. Поэтому государству следует обратиться за помощью к Румынии и Украине. А Украина, по словам советника главы ОП, "справится с тем", чтобы взять под контроль Тирасполь.

В свою очередь власти Молдовы заявили, что намерены урегулировать проблему Приднестровья только политическим и мирным путем. Кроме этого президент Молдовы Мая Санду сообщила, что у страны нет боеспособной армии.

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