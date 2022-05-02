Росія планує захопити Молдову – The Times

Британська газета з посиланням на українську розвідку стверджує, що Кремль вирішив атакувати Молдову.

Росія вже навіть розробила чіткі плани вторгнення до цієї країни.

Про це пише The Times з посиланням на джерела в українській розвідці.

"Ми вважаємо, що Кремль вже ухвалив рішення про напад на Молдову. Доля Молдови — вирішальна. Якщо росіяни її візьмуть під контроль, ми у військовому плані станемо легшою мішенню", — зазначає співрозмовник видання.

За інформацією видання, Росія може запустити у Молдові "сценарій Донбасу". Тобто офіційне визнання самопроголошеного Придністров'я за прикладом терористичних "ДНР" і "ЛНР".

Далі росіяни почнуть відправляти до регіону озброєння. The Times пише, що українська розвідка помітила активність на аеродромі Тирасполя – столиці невизнаного Придністров’я. Начебто там окупанти збирються висадити повітряний десант із транспортних Іл-76.

Дії Росії супроводжуватимуться масовими безладами і заколотами у самій Молдові. У разі успішного захоплення країни, російські війська могли б напасти на Одесу з заходу.

Проте The Times наводить і альтернативну точку західних розвідувальних агенцій. На Заході вважають, що РФ поки не має можливості пробити сухопутний коридор до Придністров'я через Миколаївську та Одеську області, а повітряний простір небезпечний для окупантів через протиповітряну оборону українців.

Нагадаємо, 26 квітня Арестович заявив, що через провокації Росії у невизнаному Придністров’ї у Молдови можуть бути великі неприємності. Тож державі варто звернутися по допомогу до Румунії та України. А Україна, за словами радника голови ОП, "впорається з тим", щоб взяти під контроль Тирасполь.

Своєю чергою влада Молдови заявила, що має намір врегулювати проблему Придністров'я лише політичним і мирним шляхом. Окрім цього президентка Молдови Мая Санду повідомила, що країна не має боєздатної армії.

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