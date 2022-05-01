Жителі невизнаного Придністров'я тікають до Одеси, бо довіряють ЗСУ

Після провокацій у невизнаному Придністров’ї мешканці звідти почали втікати в Молдову чи навіть в Одесу.

Вони зізнаються, що в нас безпечніше, бо є гарант – Збройні Сили України.

Про це розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі 24 каналу.

За словами Братчука, багато придністровців після провокацій почали втікати. Частина з них вирушила в бік Молдови, а частина – до Одеси.

"Люди зізнаються, що їдуть в Україну, бо в нас гарант під час війни – це Збройні Сили України. Вони розуміють – те, що там відбувається, це підготовка до певного плацдарму для, можливо, і збройних провокацій проти України", – пояснив речник Одеської ОВА.

Нагадаємо, що радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що невдовзі війська російських окупантів уже не зможуть йти в наступ і будуть змушені перейти до оборони. Ця фаза може настати уже до 9 травня. У такому випадку президент країни-агресорки Володимир Путін не матиме, про які воєнні успіхи в Україні оголосити російському народу на День перемоги.