"Ізюмська історія дуже сповільнилася": Арестович - про ситуацію на фронті

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що з території РФ вже кілька діб не наступають на територію України війська ворога.

Російські окупаційні війська припинили перекидати сили на Ізюмському напрямку.

Про це Арестович розповів в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну 30 квітня.

"Близько чотирьох діб вже не видно російських військ з території Росії на територію України. Особливо на напрямі головного удару - тобто на Ізюм не перекидаються війська взагалі. Назад валить кількість побитої техніки. Поранені їдуть та вивозять убитих. Вбитих дуже багато, бо лише за три останні доби вже є підтверджені результати удару, удар по Первомайському Харківської області, два удари по Ізюму - штаб ВДВ, штаб 2-ї загальновоскової армії. Навіть по нижньому кордоні вважаємо – 100 трупів в одному місці, 200 – в іншому, і не менше 100 – у третьому. Верхній кордон - називають і по 200, і по 300. Треба розуміти, що це старші офіцери серед них. Два штаби армії", - розповів він.

Також Арестович зазначив, що саме тому війська ворога сповільнили темп.

"Там настає природний перелом за деякими ознаками. Вони сповільнюються, тому що знищення штабів завжди гальмує темпи дуже сильно. Відсутність поповнення як. І вся ця історія дуже здорово почала загальмовувати. За деякими даними, які вимагають перевірки (я тут скептичний), начальника російського штабу ВДВ знищено. Виходить, що ми, як мінімум, сильно збили темп. Дуже добре видно, що вони почали втрачати боєздатність. Ізюмська історія дуже сповільнилася", - зазначив радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, що речник Міноборони України Олександр Мотузяник розповів про плани окупантів активізувати бойові дії на сході України.