З України вже виїхали майже 5,5 мільйона біженців – ООН

З України вже виїхали майже 5,5 мільйона біженців – ООН

Станом на 29 квітня, територію України покинули 5 468 629 осіб. Водночас, 1 289 500 українців з 28 лютого повернулися додому з-за кордону.

Кількість біженців із України, які внаслідок російського вторгнення змушені були покинути свої домівки та поїхати за кордон, наближається до 5,5 мільйона осіб.

Такі дані наводить Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

Зазначається, що, станом на 29 квітня, територію України покинули 5 468 629 осіб.

Більшість із них поїхала до Польщі — понад 3 млн людей. До Румунії виїхали понад 817 тис. осіб, до росії – понад 656 тис., Угорщини — майже 520 тис., до Молдови — понад 443 тис., до Словаччини — майже 372 тис. і до білорусі — понад 25 тис. осіб.

Водночас, 1 289 500 українців з 28 лютого повернулися додому з-за кордону.

Згідно з останньою оцінкою Міжнародної організації з міграції ООН (МОМ), ще 7,7 мільйона громадян України вважаються внутрішньо переміщеними особами, тобто вони залишилися в країні, але були змушені виїхати з власного будинку.

Про те, як у всьому світі допомагають українським біженцям - у нашому матеріалі.

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