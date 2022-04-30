Бан на три роки: російську легкоатлетку спіймали на вживанні мельдонію

Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА) дискваліфікувала стрибунку в довжину Алексу Мухаметшину через вживання заборонених речовин.

У пробі легкоатлетки від 29 січня 2022 року знайшли мельдоній.

Про це повідомляється на офіційному сайті ВФЛА.

Через це Мухаметшину дискваліфікували з 18-го лютого 2022 року до 17 лютого 2025-го. Усі результати, показані з дати взяття позитивної проби, анулюються.

Додамо, що мельдоній є найбільш розповсюдженим допінгом серед російських спортсменів. На вживанні цього препарату спіймали, зокрема, російських веслувальників Микиту Моргачова та Павла Соріна, а також плавців Вероніку Андрусенко і Олександра Кудашова.

Нагадаємо, що мельдоній виявили у українського чемпіона Ріо-де-Жанейро-2016 зі спортивної гімнастики Олега Верняєва.

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