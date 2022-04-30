У Мережі з'явилося відео, як Анджеліна Джолі тікала в укриття у Львові під час повітряної тривоги

Американська акторка Анджеліна Джолі 30 квітня відвідала Львів.

Під час візиту голлівудської зірки у місті лунали сирени повітряної тривоги.

Разом з іншими людьми та волонтерами знаменитість побігла з львівського залізничного вокзалу в укриття. Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі Ukraine.media.

На запитання, чи страшно їй, Джолі відповіла: "Ні, ні, я в порядку".

Цікаво, що навіть під час переміщення до укриття фанати не втрачали нагоди та робили селфі із зіркою.

Нагадаємо, 30 квітня Анджеліна Джолі приїхала до Львова. Пані посол ООН у справах біженців відвідала залізничний вокзал, де вислухала історії евакуйованих, які розповіли, що через терористичні дії Росії втратили все. Крім того, Джолі завітала до вокзальних волонтерів, психологів та лікарів, провідала у лікарні дітей, які постраждали від ракетного удару військових РФ по вокзалу у Краматорську, і школу-інтернат, де поспілкувалася з вихованцями.

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