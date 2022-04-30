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На сході України ліквідували понад 80 окупантів, ворожу техніку та літак

На сході України ліквідували понад 80 окупантів, ворожу техніку та літак

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На сході України ліквідували понад 80 окупантів, ворожу техніку та літак

Українські бійці невпинно борються із російськими загарбниками за перемогу.

Щодня захисники знищують купу ворожої техніки, майстерно відбивають атаки та ліквідовують особовий склад.

Зокрема, протягом доби, 30 квітня, оперативно-тактичне угруповання "Схід" в районі своєї відповідальності відбило 6 атак.

Про це інформує пресслужба ОТУ.

Втрати ворога складають:

  • особового складу – 81
  • танки – 3
  • БМП – 6
  • БТР – 5
  • мінометний розрахунок – 1
  • АТТ – 5
  • літаків – 1
  • БПЛА – 1

Нагадаємо, українські розвідники перехопили телефонну розмову російського окупанта, в якій вій розповідає дружині про плани штурмувати Дніпропетровську область. Окупант був "мобілізований" з території "ДНР" і зараз його підрозділ дислокується в Зеленодольску.

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