В Дніпропетровській області окупанти тричі обстріляли Синельніковський район

За добу, 30 квітня, по Дніпропетровській області окупанти завдали три ракетні удари.

Прийшлися вони на теріторію Синельниківського району.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, російські окупанти під час артобстрілів попали по закинутих будівлях Синельниківського району.

Також читайте В Дніпропетровській області окупанти обстріляли з артилерії три населених пункти

“Ворог не шкодує ракет, але не досягає поставлених цілей. Залякує, тероризує, втім залишається ні з чим. Бо в нас найкращі Збройні сили, які не просто тримають оборону вже понад два місяці, а вичищають державу від окупантів і звільняють наші міста”, - наголосив Микола Лукашук.

Він також додав, що завдяки президенту України наша держава отримує зброю, допомогу та підтримку всього цивілізованого світу.

Нагадаємо, що командування Повітряних Сил ЗСУ розповіли про особу легендарного "Привида Києва".

Читайте також: