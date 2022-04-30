На Харківщині ЗСУ відбили у ворога чотири населених пункти - Генштаб

Відновлено контроль над Верхньою Роганкою, Руською Лозовою, Слобідським та Прилесним.
Російські окупанти завдають ракетно-бомбових ударів та здійснюють артилерійські обстріли об’єктів цивільної інфраструктури та житлових районів у населених пунктах Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Харківської областей.
Противник також продовжує незаконне утримання громадян України та піддає їх катуванням і тортурам.
Про це йдеться у зведенні Генштабу за 30 квітня.
"У результаті наступу підрозділів Сил оборони України на Харківщині було відновлено контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилесне. Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні Генштабу.
Нагадаємо, ворог примусово вивозить мешканців окупованих районів Харківщини до Росії.
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