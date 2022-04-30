"Реал" розгромив "Еспаньйол" та повернув чемпіонський титул Ла Ліги

У суботу, 30 квітня, в рамках 34-го туру Ла Ліги мадридський "Реал" вдома обіграв "Еспаньйол" - 4:0.

Рахунок матчу, у якому вирішувалася чи стане "Реал" чемпіоном Іспанії, відкрив на 33-й хвилині Родріго, а за десять хвилин відзначився дублем.

Продовжив розгром суперника Марко Асенсіо на початку другого тайму. Карім Бензема наприкінці зустрічі поставив крапку у поєдинку.

Завдяки перемозі у цьому матчі, за чотири тури до кінця чемпіонату "вершкові" відірвалися від "Севільї" на 17 очок і забезпечили собі дострокове чемпіонство.

Для "Реала" цей чемпіонський титул став 35-м у історії, що є абсолютним рекордом. У найближчого переслідувача, "Барселони" їх 26.

Нагадаємо, що "Реал" змагається за місце у фіналі Ліги чемпіонів з англійським "Манчестер Сіті". У першому матчі "вершкові" поступилися з рахунком 4:3.

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