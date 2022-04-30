"Реал" разгромил "Эспаньол" и вернул чемпионский титул Ла Лиги

В субботу, 30 апреля, в рамках 34-го тура Ла Лиги мадридский "Реал" дома обыграл "Эспаньол" – 4:0.

Счет матча, в котором решалась станет ли "Реал" чемпионом Испании, открыл на 33-й минуте Родриго, а через десять минут отличился дублем.

Продолжил разгром соперника Марко Асенсио в начале второго тайма. Карим Бензема в конце встречи поставил точку в поединке.

Благодаря победе в этом матче, за четыре тура до конца чемпионата "сливочные" оторвались от "Севильи" на 17 очков и обеспечили себе досрочное чемпионство.

Для "Реала" этот чемпионский титул стал 35-м в истории, что является абсолютным рекордом. В ближайшем преследователе, "Барселоне" их 26.

Напомним, что "Реал" соперничает за место в финале Лиги чемпионов с английским "Манчестер Сити". В первом матче "сливочные" уступили со счетом 4:3.

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