"Манчестер Сити" с Зинченко в яркой "перестрелке" победил "Реал" на пути в финал ЛЧ

"Манчестер Сити" с Зинченко в яркой "перестрелке" победил "Реал" на пути в финал ЛЧ

Во вторник, 26 апреля, "Манчестер Сити" принимал мадридский "Реал" в первом поединке полуфинальной стадии Лиги чемпионов.

Яркий поединок с семью голами завершился победой хозяев поля – 4:3 .

Счет матча уже на второй минуте открыл Кевин Де Брюйне, которому ассистировал Рияд Махрез. Через несколько минут Де Брюйне снова отметился результативным действием — по его передаче Габриэл Жезус удвоил преимущество "горожан".

"Мадридцы" ответили лишь в середине первого тайма – гол на счету Карима Бензема.

В начале второй половины встречи Фил Фоден помог "Сити" снова оторваться от соперника, однако уже через две минуты Винисиус Жуниор снова сократил отставание.

"Перестрелку" продолжил Бернард Силва на 74-й минуте, на что ответил Бензема – француз отличился дублем, реализовав пенальти.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко отыграл полный матч.

Ответный матч состоится в среду, 4 мая, на "Сантьяго Барнабеу", где определится финалист Лиги чемпионов.

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