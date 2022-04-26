Зеленский спрогнозировал последствия войны для России

Украинский президент предупредил, что россияне заплатят нищетой за агрессивную политику руководителей своего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дальнейшая агрессия Российской Федерации приведет к еще большему обнищанию россиян. Он также отметил, что украинские коллаборанты, согласившиеся на сотрудничество с оккупационным режимом, будут наказаны.

Об этом он говорил в своем традиционном обращении вечером во вторник, 26 апреля.

Зеленский напомнил, что за текущие сутки российские войска нанесли ракетные удары в Одесской области, продолжили атаковать позиции ВСУ под Харьковом и на Донбассе, а на захваченных территориях пытаются установить ”новую власть”. "Меняют флаги, демонстрируют каких-то самоубийц в роли коллаборантов", — отметил президент.

По словам украинского лидера, дальнейшая агрессия приводит только к потерям для России.

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"Будет новый санкционный пакет от Евросоюза. Будет еще больше ограничений для торговли. Неизбежен будет отказ абсолютного большинства стран мира от российской нефти и других российских энергоносителей. Никакой адекватной стране не захочется приглашать к сотрудничеству Росатом. Большинству россиян придется заплатить бедностью за агрессивную политику руководства их государства", – спрогнозировал Зеленский.

Президент также пообещал, что каждый военный преступник и коллаборант будет установлен, найден и привлечен к ответственности.

"Чем продолжительнее и жестче будет эта война, тем больше ресурсов будет израсходовано не только нами, но и миром на установление справедливости и наказание всех виновных. Придет время, когда и России придется признать, что мир нужен”, — подчеркнул украинский лидер.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам 62-го дня войны

Напомним, бывший российский банкир и экс-друг кремлевского диктатора Владимира Путина Сергей Пугачев спрогнозировал, как дальше могут развиваться события из-за полномасштабного нападения РФ на Украину.

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