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Зеленский спрогнозировал последствия войны для России

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Зеленский спрогнозировал последствия войны для России

Associated Press

Украинский президент предупредил, что россияне заплатят нищетой за агрессивную политику руководителей своего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дальнейшая агрессия Российской Федерации приведет к еще большему обнищанию россиян. Он также отметил, что украинские коллаборанты, согласившиеся на сотрудничество с оккупационным режимом, будут наказаны.

Об этом он говорил в своем традиционном обращении вечером во вторник, 26 апреля.

Зеленский напомнил, что за текущие сутки российские войска нанесли ракетные удары в Одесской области, продолжили атаковать позиции ВСУ под Харьковом и на Донбассе, а на захваченных территориях пытаются установить ”новую власть”. "Меняют флаги, демонстрируют каких-то самоубийц в роли коллаборантов", — отметил президент.

По словам украинского лидера, дальнейшая агрессия приводит только к потерям для России.

"Будет новый санкционный пакет от Евросоюза. Будет еще больше ограничений для торговли. Неизбежен будет отказ абсолютного большинства стран мира от российской нефти и других российских энергоносителей. Никакой адекватной стране не захочется приглашать к сотрудничеству Росатом. Большинству россиян придется заплатить бедностью за агрессивную политику руководства их государства", – спрогнозировал Зеленский.

Президент также пообещал, что каждый военный преступник и коллаборант будет установлен, найден и привлечен к ответственности.

"Чем продолжительнее и жестче будет эта война, тем больше ресурсов будет израсходовано не только нами, но и миром на установление справедливости и наказание всех виновных. Придет время, когда и России придется признать, что мир нужен”, — подчеркнул украинский лидер.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам 62-го дня войны

Обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам 62-го дня войны

Напомним, бывший российский банкир и экс-друг кремлевского диктатора Владимира Путина Сергей Пугачев спрогнозировал, как дальше могут развиваться события из-за полномасштабного нападения РФ на Украину.

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