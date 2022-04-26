Зеленський спрогнозував наслідки війни для Росії

Український президент попередив, що росіяни заплатять бідністю за агресивну політику керівників своєї держави.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що подальша агресія Російської Федерації призведе до ще більшого зубожіння росіян. Він також зазначив, що українські колаборанти, які погодилися на співпрацю з окупаційним режимом, будуть покарані.

Про це він говорив у своєму традиційному зверненні увечері у вівторок, 26 квітня.

Зеленський нагадав, що упродовж цієї доби російські війська завдали ракетні удари в Одеській області, продовжили атакувати позиції ЗСУ під Харковом та на Донбасі, а на захоплених територіях намагаються встановити ”нову владу”. “Міняють прапори, демонструють якихось самогубців в ролі колаборантів”, - зауважив з цього приводу президент.

За словами українського лідера, подальша агресія призводить лише для втрат для Росії.

“Буде новий санкційний пакет від Євросоюзу. Буде ще більше обмежень для торгівлі. Неминуче буде відмова абсолютної більшості країн світу від російської нафти та інших російських енергоносіїв. Жодній адекватній країні не захочеться запрошувати до співпраці Росатом. Більшості росіян доведеться заплатити бідністю за агресивну політику керівництва їх держави”, - спрогнозував Зеленський.

Президент також пообіцяв, що кожного воєнного злочинця і колаборанта буде встановлено, знайдено і притягнуто до відповідальності.

“Чим довшою і жорстокішою буде ця війна, тим більше ресурсів буде витрачено не тільки нами, але й світом на встановлення справедливості і покарання всіх винних. Настане час, коли і Росії доведеться визнати, що мир потрібен”, - наголосив український лідер.

Звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 62-го дня війни

Нагадаємо, колишній російський банкір й ексдруг кремлівського диктатора Володимира Путіна Сергій Пугачов спрогнозував, як далі можуть розвиватися події через повномасштабний напад РФ на Україну.

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