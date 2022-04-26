У Маріуполі загинув ще один український ватерполіст

У Маріуполі загинув ще один український ватерполіст

Український ватерполіст Олег Голодніков загинув у Маріуполі від прямого влучення снаряда російських окупантів до його будівлі.

Трагедія сталася місяць тому, 22 березня.

Про це повідомила донька Голоднікова, передає Федерація водного поло України.

Олегу Голоднікову було 42 роки. Він тривалий час виступав на професійному рівні. Останнім клубом у Суперлізі України, за який він виступав, був "Маріуполь".

Нагадаємо, що 12-річну доньку вбитого капітана збірної України з водного поло вдалося повернути з російського полону. У столичній лікарні "Охмадит" дівчинку відвідав президент України Володимир Зеленський.

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