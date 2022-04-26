Арестович: “Якщо Путін доб’є Маріуполь - зберуться 80 міністрів оборони”

Радник голови ОПУ попередив про потужну реакцію міжнародної спільноти у разі знищення українських захисників міста.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що знищення російськими окупантами захисників Маріуполя, які досі тримають оборону на заводі “Азовсталь”, повністю змінить правила гри усієї міжнародної політики.

Про це він заявив в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

Коментуючи ситуацію із визволення українських військових та евакуацією мирних жителів із Маріуполя, Арестович попередив, що спроба знищити захисників міста буде мати непоправні для Росії наслідки.

“Якщо він [Путін] доб’є Маріуполь, це буде зміна всіх правил гри всієї міжнародної політики. Вони ідіоти не розуміють, що за цим настане. Зараз [у вівторок, 26 квітня] збиралися 40 міністрів оборони, збереться - 80”, - зауважив він, нагадавши про військову конференцію на американській базі Рамштайн у Німеччині.

Олексій Арестович також закликав усіх росіян подумати про наслідки від цієї війни, зауваживши, що головні неприємності РФ ще чекають попереду. “У вас вже недобре, а буде ще гірше”, - пообіцяв він.

Нагадаємо, у вівторок, 26 квітня, під час зустрічі у Москві з президентом РФ Володимиром Путіним генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш домовився про евакуацію мирних мешканців із заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Про це повідомили на офіційному сайті ООН.

В "Азовсталі" залишилось запасів води та їжі лише на кілька діб

Читайте також: