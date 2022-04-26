Арестович: "Если Путин добьет Мариуполь — соберутся 80 министров обороны"

Советник главы ОПУ предупредил о мощной реакции международного сообщества в случае уничтожения украинских защитников города.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что уничтожение российскими оккупантами защитников Мариуполя, до сих пор удерживающих оборону на заводе "Азовсталь", полностью изменит правила игры всей международной политики.

Об этом он заявил в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

Комментируя ситуацию с освобождением украинских военных и эвакуацией мирных жителей из Мариуполя, Арестович предупредил, что попытка уничтожить защитников города будет иметь непоправимые для России последствия.

"Если он [Путин] добьет Мариуполь, это будет изменение всех правил игры всей международной политики. Они идиоты не понимают, что за этим последует. Сейчас [во вторник, 26 апреля] собиралось 40 министров обороны, соберется — 80”, — заметил он, напомнив о военной конференции на американской базе Рамштайн в Германии.

Алексей Арестович также призвал всех россиян подумать о последствиях этой войны, заметив, что главные неприятности РФ еще ждут впереди. "У вас уже нехорошо, а будет еще хуже", — пообещал он.

Напомним, во вторник, 26 апреля, во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш договорился об эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщили на официальном сайте ООН.

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