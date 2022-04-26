В Полтаве раздались взрывы

В Полтаве вечером 26 апреля раздались взрывы. По словам местных жителей, их было как минимум два.

Информацию о взрывах подтвердил и мэр города Александр Мамай.

"Только что вы слышали взрывы. Уточняем всю информацию. Большая просьба не публиковать фото- и видеоматериалы", — написал он.

Обратим внимание, что недавно в городе была объявлена воздушная тревога.

Напомним, что 26 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, в результате чего был поврежден мост через Днестровский лиман в Затоке. Позже его открыли для реверсного проезда.

"Своими действиями враг пытается отрезать часть Одесской области и создать напряженность на фоне событий в Приднестровье", — отметил глава Одесской областной военной администрации Марченко.

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