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У Полтаві пролунали вибухи

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У Полтаві ввечері 26 квітня пролунали вибухи. За словами місцевих мешканців, їх було щонайменше два.

Інформацію про вибухи підтвердив і мер міста Олександр Мамай. 

"Щойно ви чули вибухи. Уточнюємо всю інформацію. Велике прохання не публікувати фото- та відеоматеріали", - написав він. 

Зауважимо, що нещодавно у місті була оголошена повітряна тривога. 

Нагадаємо, що 26 квітня російські війська завдали ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого було пошкоджено міст через Дністровський лиман у Затоці. Пізніше його відкрили для реверсного проїзду.

"Своїми діями ворог намагається відрізати частину Одеської області та створити напруженість на фоні подій у Придністров’ї", – зазначив голова Одеської обласної військової адміністрації  Марченко.

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