Кім прокоментував можливість проведення "референдуму" в Миколаївській області

Віталій Кім прокоментував імовірність того, що окупанти можуть спробувати провести псевдореферендум в Миколаївській області.

Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім, коментуючи підготовку фейкового референдуму в Херсонській області, заперечив можливість його проведення на Миколаївщині.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо НВ.

"Вони готують референдум у Херсонській області. У Миколаївській області дуже мало (у окупантів територій. - Ред.), "референдум" чого? Наскільки я знаю, вони збираються його скасувати, бо дуже великий спротив на території Херсона, Херсонської області щодо цього "референдуму". Дуже багато людей проти, виходять на вулиці. Також президент (Володимир Зеленський. - Ред.) казав: "Якщо ви проведете якийсь там референдум, ми виходимо з перемовин, нічого не буде". І люди підтримали це і протестують", - висловився Кім.

Нагадаємо, окупанти у Херсоні готують "референдум". Арестович назвав його дату.

Раніше Володимир Зеленський звернувся до мешканців півдня України і запевнив, що "жодні “ХНР” не пройдуть".

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