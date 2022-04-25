Окупанти у Херсоні готують "референдум": Арестович назвав дату

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що окупанти в Херсоні планують провести так званий "референдум" між 1 і 10 травня.
Хоча, за іншими даними, росіяни можуть прискоритись і провести "референдум" про створення фейкової псевдореспубліки "ХНР" ще наприкінці квітня.
Про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 24 квітня.
"Є дані, що вони хочуть прискорити (проведення незаконного "референдуму". — Ред.) і 27 квітня готують. За іншими свідченнями — між 1 і 10 травня", — зазначив Арестович.
Раніше Володимир Зеленський звернувся до мешканців півдня України і запевнив, що "жодні “ХНР” не пройдуть".
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