Окупанти у Херсоні готують "референдум": Арестович назвав дату

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що окупанти в Херсоні планують провести так званий "референдум" між 1 і 10 травня.

Хоча, за іншими даними, росіяни можуть прискоритись і провести "референдум" про створення фейкової псевдореспубліки "ХНР" ще наприкінці квітня.

Про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 24 квітня.

"Є дані, що вони хочуть прискорити (проведення незаконного "референдуму". — Ред.) і 27 квітня готують. За іншими свідченнями — між 1 і 10 травня", — зазначив Арестович.