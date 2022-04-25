Оккупанты в Херсоне готовят "референдум": Арестович назвал дату

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что оккупанты в Херсоне планируют провести так называемый "референдум" между 1 и 10 мая.
Хотя, по другим данным, россияне могут ускориться и провести "референдум" о создании фейковой псевдореспублики "ХНР" еще в конце апреля.
Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 24 апреля.
"Есть данные, что они хотят ускорить (проведение незаконного "референдума". — Ред.) и 27 апреля готовят. По другим показаниям — между 1 и 10 мая", — отметил Арестович.
Ранее Владимир Зеленский обратился к южанам Украины и заверил, что "ни какие "ХНР" не пройдут".
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