Штурма временно оккупированного Херсона не будет – Арестович

Херсон не будут штурмовать, чтобы освободить. В случае наступления ВСУ не будут стрелять по мирным жителям.

ВСУ не воюют в украинских городах, и для освобождения украинских городов есть соответствующая тактика.

Об этом советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщил в интервью Марку Фейгину.

"Херсон брать никто не будет – его просто окружат, если нужно будет, подрежут пути снабжения. То же самое, как в Киеве – так только начали флангами обходить Бучу, Гостомель и Ирпень, они радостно встали на когте и убежали. Не надо наступать на города. Мы перемелем правобережную группировку, как односторонний флюс. Измельчим его артиллерией НАТОвской прямо в ноль, так что там просто живого места не останется. А потом радостно пройдем и пехота достреляет тех, кто там еще шевелится", — сказал Арестович.

Ранее стало известно, что противник под "мощным" руководством нового командующего операции генерала Дворникова пытается наступать в Херсонской области с задачей выйти на границы области, даже те, которые находятся на правом берегу, в сторону Николаева.

Кроме того, оккупанты планируют полностью закрыть Херсон с 1 мая по 10, чтобы провести псевдореферендум.

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