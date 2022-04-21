Штурму тимчасово окупованого Херсона не буде - Арестович

Херсон не будуть штурмувати, щоб звільнити. У разі наступу ЗСУ не стрілятимуть по мирним жителям.

ЗСУ не воюють в українських містах, і для звільнення українських міст є відповідна тактика.

Про це радник глави офісу президента Олексій Арестович повідомив в інтерв'ю Марку Фейгіну.

"Херсон брати ніхто не буде – його просто оточать, якщо треба буде, підріжуть шляхи постачання. Те ж саме, як у Києві – так тільки почали флангами обходити Бучу, Гостомель та Ірпінь, вони радісно встали на пазурі і втекл. Не треба наступати на міста. Ми змелемо правобережне угруповання, як односторонній флюс. Змелемо його артилерією НАТОвською просто в нуль, так що там просто живого місця не залишиться. А потім радісно пройдемо і піхота дострелить тих, хто там ще ворушиться", – сказав Арестович.

Раніше стало відомо, що противник під "потужним" керівництво нового командувача операції генерала Дворнікова намагається наступати в Херсонській області із завданням вийти на кордони області, навіть, ті, які перебуваютьна правому березі, в бік Миколаєва.

Крім того, окупанти планують повністю закрити Херсон від 1 травня до 10, щоб провести псевдореферендум.

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