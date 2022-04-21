"Як били, так і будемо бити": Арестович прокоментував "референдум" у Херсоні

"Як били, так і будемо бити": Арестович прокоментував "референдум" у Херсоні

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що оголошений російськими окупантами "референдум" у Херсоні та його результати не матимуть жодного значення для України.

Окупанти можуть хоч Марс собі присвоїти, зазначив Арестович.

Про це він розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 21 квітня.

"Пофіг нам абсолютно. Це наша територія. Вони можуть оголосити все, що завгодно, хоч Марс собі присвоїти. Як били, так і будемо бити. При чому відразу після "референдуму" будемо бити ще сильніше", – сказав радник голови ОП.

Фейгін запитав, чи розстрілюватимуть українські війська всіх, хто сприятиме "референдуму"?

"Не будемо розстрілювати. Ну що ж так прямо? Спіймаємо, будемо судити народним судом", – відповів Арестович.

Він наголосив – головне, щоб у Кремлі зрозуміли – "ви можете хоч всі ядерні бомби сюди запустити, останній уцілілий українець все одно вам перегризе горлянку".

"З кожним ударом ми будемо тільки злішими. Нам пофіг, що ви оголосите, що ви там "приєднаєте" і так далі. Чи вам нагадати Міллерово – канонічну територію Російської Федерації? Таку канонічну, що далі нікуди. Чи там багато чого іншого нагадати. Не зрозуміли ще, в яку гру ви граєте? Ну, давайте дограємо до кінця", – зазначив Арестович.

Нагадаємо, російські окупанти запланували на 27 квітня псевдореферендум у Херсонській області.

У Херсонській області окупаційна влада намагається провести референдум щодо створення "ХНР"

Читайте також: