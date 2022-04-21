"Как били, так и будем бить": Арестович прокомментировал "референдум" в Херсоне

"Как били, так и будем бить": Арестович прокомментировал "референдум" в Херсоне

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что объявленный российскими оккупантами "референдум" в Херсоне и его результаты не будут иметь никакого значения для Украины.

Оккупанты могут хоть Марс себе присвоить, отметил Арестович.

Об этом он рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 21 апреля.

"Пофиг нам абсолютно. Это наша территория. Они могут объявить все, что угодно, хоть Марс себе присвоить. Как били, так и будем бить. При чем сразу после "референдума" будем бить еще сильнее", – сказал советник главы ОП.

Фейгин спросил, будут ли расстреливать украинские войска всех, кто будет способствовать "референдуму"?

"Не будем расстреливать. Ну что же так прямо? Поймаем, будем судить народным судом", – ответил Арестович.

Он подчеркнул – главное, чтобы в Кремле поняли – "вы можете хоть все ядерные бомбы сюда запустить, последний уцелевший украинец все равно вам перегрызет глотку".

"С каждым ударом мы будем только злее. Нам пофиг, что вы объявите, что вы там "присоедините" и так далее. Или вам напомнить Миллерово – каноническую территорию Российской Федерации? Такую каноническую, что дальше некуда. Или там многое другое напомнить. Не поняли еще, в какую игру вы играете? Ну, давайте доиграем до конца", – отметил Арестович.

Напомним, российские оккупантры запланировали на 27 апреля псевдореферендум в Херсонской области.

В Херсонской области оккупационные власти пытаются провести референдум по созданию "ХНР"

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