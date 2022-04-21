В Херсонской области оккупанты решили провести псевдореферендум 27 апреля

В Херсонской области российские военные начали активнее готовиться к фейковому референдуму по созданию "ХНР".

Оккупанты назначили новую дату его проведения — 27 апреля. Раньше они планировали это сделать в мае.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" на странице Facebook.

"Пытаясь ускорить узаконение оккупационных властей, как всегда, пренебрегают всеми законами и нормами. То, что "референдум" назначен среди недели, в рабочий день, дополнительно подчеркивает, что волеизъявление местного населения захватчиков не интересует, а в заготовленном сценарии известен результат", — говорится в сообщении.

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Ранее Алексей Арестович сообщил, что ВСУ не будет штурмовать временно оккупированный Херсон.

"Херсон брать никто не будет – его просто окружат, если нужно будет, подрежут пути снабжения”, — уточнил он.

Кроме того, оккупанты планируют полностью закрыть Херсон с 1 мая до 10, чтобы провести псевдореферендум.

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