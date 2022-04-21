Ситуация в городе стремительно ухудшается: что происходит в Мариуполе 21 апреля

Ситуация в городе стремительно ухудшается: что происходит в Мариуполе 21 апреля

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. 95% города разрушены российскими оккупантами. Там нет света, воды, отопления, связи, продуктов. Сколько человек остается в городе – неизвестно.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за минувшие сутки, 20 апреля.

Пропагандисты РФ анонсировали парад 9 мая в Мариуполе

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает о манипуляции российской пропаганды по поводу анонса проведения на руинах украинского Мариуполя акции "бессмертный полк". Такие заявления следует расценивать как анонсирование полного вооруженного захвата Мариуполя ВС РФ.

Подоляк и Арахамия подтвердили: для переговоров по "Азову" готовы ехать в Мариуполь

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк и народный депутат Давид Арахамия подтвердили заявление заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламаря по поводу возможных переговоров об эвакуации военного гарнизона с российской стороной даже в заблокированном городе.

Getty Images

"Путин хочет ликвидировать этих ублюдков": "Азов" заявил о появлении резников из Бучи в Мариуполе

Российские оккупанты не прекращают попыток взять штурмом территорию "Азовстали" в Мариуполе. Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь. По его словам, ситуация в городе тяжелая, кое-где критическая. При поддержке танков, авиации, артиллерии, в том числе и корабельной, пехоты, ракетных ударов враг пытается прорваться. Защитники Мариуполя мужественно защищаются.

"Просим их выпустить": в "Азове" заявили, что гражданские в Мариуполе не могут оставить подвалы из-за обстрелов

Граждане, находящиеся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, не имеют возможности покинуть свои подвалы. Люди боятся из-за постоянных обстрелов, несмотря на заявления войск РФ о соблюдении режима тишины, который они так и не совершили. Об этом в видеообращении заявил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь.

Associated Press

Для эвакуации из Мариуполя: Украина поддерживает инициативу ООН о "пасхальном перемирии"

Украина поддерживает инициативу генсека ООН Антонио Гутерриша о введении от 21 апреля пасхальной четырехдневной "гуманитарной паузы" в Украине. Эта пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц из многострадального Мариуполя. Об этом сообщили в МИДе Украины.

Президент Европейского совета обратился к жителям и украинским военным в Мариуполе и на Донбассе

Президент Европейского совета Шарль Мишель обратился к мирным жителям и украинским военным Мариуполя и Донбасса. Он подчеркнул, что наша армия сражается за независимость Украины и европейские ценности. Об этом он рассказал во время визита в Киев.

Также читайте Оккупанты похищают родственников участников АТО и чиновников: ситуация на захваченной РФ территории Запорожской области

"Хочу обратиться к гражданским и военным в Мариуполе и Донбассе. Знайте, что вы сражаетесь за европейскую свободу и европейские ценности, за европейские демократические устои. Мы сделаем все, что сможем, чтобы Украина выиграла. Примем все меры. Мы с господином президентом (Зеленским, – ред.) обсудили детали такой помощи. Мы решили сделать трастовый фонд солидарности с Украиной”, – подчеркнул Шарль Мишель.

Associated Press

Зеленский готов обменять военнопленных РФ на защитников и гражданских Мариуполя

Украинская сторона готова обменять российских военнопленных на безопасный проход для украинских гражданских и военных в Мариуполе, заявил президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что в окруженном Мариуполе на территории завода "Азовсталь" скрываются около тысячи мирных жителей. По словам главы государства, ситуация в Мариуполе стремительно ухудшается.

"Как вы думаете, это реально?" – Арестович назвал 6 вещей для деблокады Мариуполя

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ситуация в Мариуполе является сложной проблемой и объяснил, почему деблокада города пока невозможна. Ради деблокады Мариуполя надо бы сделать шесть вещей, сказал советник главы ОП.

Пытали током, чтобы выбить ложные признания: иностранец рассказал о российском плене в Мариуполе

Студент третьего курса Мариупольского государственного университета Гусейн Абдуллаев попал в плен к оккупантам 17 марта при попытке покинуть город. Парень почти месяц подвергался жестоким пыткам со стороны оккупантов, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Для безопасного выхода граждан из Мариуполя могут быть привлечены союзники из НАТО – Госдепартамент США

Представитель Госдепартамента США сообщил, что союзники по НАТО могут быть вовлечены в безопасный выход гражданских лиц из Мариуполя. Американский высокопоставленный чиновник сказал, что была определенная надежда, что россияне могут позволить безопасный проход гражданским лицам и раненым военным из Мариуполя.

Associated Press

Пережила Холокост, но погибла от рашизма: в холодном подвале Мариуполя скончалась 91-летняя Ванда Объедкова

Спустя восемьдесят лет после спасения от нацистов Ванда Семеновна погибла во время войны с российской армией. В подвале Мариуполя скончалась 91-летняя Ванда Объедкова. Она пережила Холокост, в конце жизни хотела знать только одно: "Почему это происходит снова?" Репортаж о женщине был опубликован в издании Chabad.org.

Напомним, 23-летняя девушка провела спецоперацию по спасению родных и их соседей из заблокированного Мариуполя. Настя купила бус, наполнила его необходимым, нашла водителя, который согласился вывезти ее родителей из города.

Ирина Исаева и Макар Ермаков записали включение из своей разбомбленной квартиры в Мариуполе

Читайте также: