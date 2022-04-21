Ситуация в городе стремительно ухудшается: что происходит в Мариуполе 21 апреля

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. 95% города разрушены российскими оккупантами. Там нет света, воды, отопления, связи, продуктов. Сколько человек остается в городе – неизвестно.
ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за минувшие сутки, 20 апреля.
- Пропагандисты РФ анонсировали парад 9 мая в Мариуполе
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает о манипуляции российской пропаганды по поводу анонса проведения на руинах украинского Мариуполя акции "бессмертный полк". Такие заявления следует расценивать как анонсирование полного вооруженного захвата Мариуполя ВС РФ.
- Подоляк и Арахамия подтвердили: для переговоров по "Азову" готовы ехать в Мариуполь
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк и народный депутат Давид Арахамия подтвердили заявление заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламаря по поводу возможных переговоров об эвакуации военного гарнизона с российской стороной даже в заблокированном городе.
- "Путин хочет ликвидировать этих ублюдков": "Азов" заявил о появлении резников из Бучи в Мариуполе
Российские оккупанты не прекращают попыток взять штурмом территорию "Азовстали" в Мариуполе. Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь. По его словам, ситуация в городе тяжелая, кое-где критическая. При поддержке танков, авиации, артиллерии, в том числе и корабельной, пехоты, ракетных ударов враг пытается прорваться. Защитники Мариуполя мужественно защищаются.
- "Просим их выпустить": в "Азове" заявили, что гражданские в Мариуполе не могут оставить подвалы из-за обстрелов
Граждане, находящиеся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, не имеют возможности покинуть свои подвалы. Люди боятся из-за постоянных обстрелов, несмотря на заявления войск РФ о соблюдении режима тишины, который они так и не совершили. Об этом в видеообращении заявил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь.
- Для эвакуации из Мариуполя: Украина поддерживает инициативу ООН о "пасхальном перемирии"
Украина поддерживает инициативу генсека ООН Антонио Гутерриша о введении от 21 апреля пасхальной четырехдневной "гуманитарной паузы" в Украине. Эта пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц из многострадального Мариуполя. Об этом сообщили в МИДе Украины.
- Президент Европейского совета обратился к жителям и украинским военным в Мариуполе и на Донбассе
Президент Европейского совета Шарль Мишель обратился к мирным жителям и украинским военным Мариуполя и Донбасса. Он подчеркнул, что наша армия сражается за независимость Украины и европейские ценности. Об этом он рассказал во время визита в Киев.
"Хочу обратиться к гражданским и военным в Мариуполе и Донбассе. Знайте, что вы сражаетесь за европейскую свободу и европейские ценности, за европейские демократические устои. Мы сделаем все, что сможем, чтобы Украина выиграла. Примем все меры. Мы с господином президентом (Зеленским, – ред.) обсудили детали такой помощи. Мы решили сделать трастовый фонд солидарности с Украиной”, – подчеркнул Шарль Мишель.
- Зеленский готов обменять военнопленных РФ на защитников и гражданских Мариуполя
Украинская сторона готова обменять российских военнопленных на безопасный проход для украинских гражданских и военных в Мариуполе, заявил президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что в окруженном Мариуполе на территории завода "Азовсталь" скрываются около тысячи мирных жителей. По словам главы государства, ситуация в Мариуполе стремительно ухудшается.
- "Как вы думаете, это реально?" – Арестович назвал 6 вещей для деблокады Мариуполя
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ситуация в Мариуполе является сложной проблемой и объяснил, почему деблокада города пока невозможна. Ради деблокады Мариуполя надо бы сделать шесть вещей, сказал советник главы ОП.
- Пытали током, чтобы выбить ложные признания: иностранец рассказал о российском плене в Мариуполе
Студент третьего курса Мариупольского государственного университета Гусейн Абдуллаев попал в плен к оккупантам 17 марта при попытке покинуть город. Парень почти месяц подвергался жестоким пыткам со стороны оккупантов, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
- Для безопасного выхода граждан из Мариуполя могут быть привлечены союзники из НАТО – Госдепартамент США
Представитель Госдепартамента США сообщил, что союзники по НАТО могут быть вовлечены в безопасный выход гражданских лиц из Мариуполя. Американский высокопоставленный чиновник сказал, что была определенная надежда, что россияне могут позволить безопасный проход гражданским лицам и раненым военным из Мариуполя.
- Пережила Холокост, но погибла от рашизма: в холодном подвале Мариуполя скончалась 91-летняя Ванда Объедкова
Спустя восемьдесят лет после спасения от нацистов Ванда Семеновна погибла во время войны с российской армией. В подвале Мариуполя скончалась 91-летняя Ванда Объедкова. Она пережила Холокост, в конце жизни хотела знать только одно: "Почему это происходит снова?" Репортаж о женщине был опубликован в издании Chabad.org.
Напомним, 23-летняя девушка провела спецоперацию по спасению родных и их соседей из заблокированного Мариуполя. Настя купила бус, наполнила его необходимым, нашла водителя, который согласился вывезти ее родителей из города.
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