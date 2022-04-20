"Как вы думаете, это реально?" – Арестович назвал 6 вещей для деблокады Мариуполя

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ситуация в Мариуполе – тяжелая проблема и объяснил, почему деблокада города пока невозможна.
Ради деблокады Мариуполя надо бы сделать шесть вещей, сказал советник главы ОП.
Об этом Арестович заявил в эфире 24 канала.
"Мариуполь – это тяжелая проблема. Когда рассказывают о деблокаде Мариуполя, нужно сделать 6 вещей. Давайте посчитаем и скажем, реально ли это сделать военным путем или нет", – сказал он.
Так, по словам Арестовича, нужно остановить многотысячную группировку противника, наступающую на Запорожье и разбить эту группировку. Также нужно пробить коридор в Мариуполь и обеспечить защиту флангов, пройти 120 км до города по степным дорогам под ударами российской авиации. Затем необходимо пробить внешний и внутренний круг оцепления Мариуполя и с уличными боями пробиться в "Азовсталь".
"Как вы думаете, это реально? Если бы у нас была такая возможность прямо сейчас, то мы бы уже вели войну в Подмосковье", — сказал советник главы ОП.
В то же время он подчеркнул, что сейчас украинская армия делает все возможное и невозможное, чтобы облегчить судьбу защитников Мариуполя. В частности, украинские войска ведут огонь из артиллерии по позициям российских оккупантов.
Напомним, в Генштабе ВСУ вечером 20 апреля сообщили, что российские оккупанты проводят штурм в районе порта Мариуполя и завода "Азовсталь".
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