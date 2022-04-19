Путин устраивает в Мариуполе вторую Чечню – посольство США

Президент России делает с населением оккупированных украинских городов то же, что делал с чеченцами во время захватнической войны – издевается над мирными жителями в "фильтрационных" лагерях.

По данным по состоянию на 18 апреля, российские оккупанты удерживают в "фильтрационных" лагерях по линии Мангу-Никольское-Ялта не менее 27 тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

По меньшей мере, 20 тысяч человек содержатся россиянами для "фильтрации" на юго-западе от Мариуполя. Еще от 5 тысяч до 7 тысяч человек находятся в лагере возле села Безименное в Донецкой области, их оккупанты планируют депортировать из Украины на территорию РФ.

В дипломатическом представительстве США, учитывая это, отметили, что Владимир Путин продолжает действовать в своем стиле, именно таким образом он обращался с жителями Чечни.

"Сценарий Путина не меняется. В фильтрационных лагерях в Чечне Россия также избивала, пытала и казнила мирных жителей. Мы поддерживаем Украину", — заявили в посольстве США.

Напомним, ранее Арестович заявил, что "дает 99%" на то, что наступление российских войск на Донбассе и на юге провалится.