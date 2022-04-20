Германия до конца года хочет отказаться от российской нефти

Германия до конца года хочет отказаться от российской нефти

Германия до конца 2022 г. хочет полностью отказаться от российской нефти.

Также к лету эта страна планирует на 50% снизить закупку нефти у государства-оккупанта.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Reuters.

"Германия также полностью прекращает импорт российских энергоносителей. Мы сократим нефть вдвое к лету и будем на уровне 0 до конца года, за этим последует и газ в рамках общей европейской дорожной карты", — подчеркнула Бербок.

Напомним, шестой пакет санкций против России готовит Евросоюз. Он может наложить ограничения на продажу российской нефти и на работу российского Сбербанка. Украина потребовала включить в следующий пакет санкций нефтяное эмбарго против России.

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