Германия до конца года хочет отказаться от российской нефти

Германия до конца 2022 г. хочет полностью отказаться от российской нефти.
Также к лету эта страна планирует на 50% снизить закупку нефти у государства-оккупанта.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Reuters.
"Германия также полностью прекращает импорт российских энергоносителей. Мы сократим нефть вдвое к лету и будем на уровне 0 до конца года, за этим последует и газ в рамках общей европейской дорожной карты", — подчеркнула Бербок.
Напомним, шестой пакет санкций против России готовит Евросоюз. Он может наложить ограничения на продажу российской нефти и на работу российского Сбербанка. Украина потребовала включить в следующий пакет санкций нефтяное эмбарго против России.
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