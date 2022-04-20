"Як ви думаєте, це реально?" – Арестович назвав 6 речей для деблокади Маріуполя

"Як ви думаєте, це реально?" – Арестович назвав 6 речей для деблокади Маріуполя

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ситуація в Маріуполі є важкою проблемою та пояснив, чому деблокада міста наразі неможлива.

Задля деблокади Маріуполя треба було б зробити шість речей, сказав радник голови ОП.

Про це Арестович заявив в ефірі 24 каналу.

"Маріуполь ­– це важка проблема. Коли розповідають про деблокаду Маріуполя, треба зробити 6 речей. Давайте порахуємо і скажемо, чи реально це зробити військовим шляхом, чи ні", – сказав він.

Так, за словами Арестовича, треба зупинити багатотисячне угруповання противника, що наступає на Запоріжжя та розбити це угруповання. Також треба пробити коридор до Маріуполя та забезпечити захист флангів, пройти 120 км до міста степовими дорогами під ударами російської авіації. Потім необхідно пробити зовнішнє та внутрішнє коло оточення Маріуполя та з вуличними боями пробитися до "Азовсталі".

"Як ви думаєте, це реально? Якби у нас була така змога прямо зараз, то ми б уже вели війну у Підмосков'ї", ­– сказав радник голови ОП.

Водночас він наголосив, що зараз українська армія робить все можливе та неможливе, щоб полегшити долю захисників Маріуполя. Зокрема, українські війська ведуть вогонь з артилерії по позиціях російських окупантів.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ ввечері 20 квітня повідомили, що російські окупанти проводять штурм у районі порту Маріуполя та заводу "Азовсталь".

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