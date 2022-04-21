Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину из "Ураганов"

Российские оккупанты в ночь на 21 апреля обстреляли из "Ураганов" Зеленодольск в Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
По его словам, люди и дома не пострадали. Враг попал по коммуникациям и оставил город без света и воды.
"На этот час специалисты все восстановили — вода и электричество есть. И сейчас у нас все нормально. Доброе утро!" – написал Резниченко.
Напомним, с Днепра на 21 апреля не предусмотрены эвакуационные бесплатные поезда. "Укрзалізниця" опубликовала график движения.
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