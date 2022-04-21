Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину з "Ураганів"

Російські окупанти в ніч проти 21 квітня обстріляли з "Ураганів" Зеленодольськ у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, люди та будинки на постраждали. Ворог влучив по комунікаціям і залишив місто без світла та води.

"На цю годину фахівці все поновили - вода та електрика є. І зараз у нас все нормально. Доброго ранку!" - написав Резніченко.

Нагадаємо, з Дніпра на 21 квітня не передбачено евакуаційних безкоштовних потягів. "Укрзалізниця" опублікувала графік руху.

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