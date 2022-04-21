У Херсонській області окупанти вирішили провести псевдореферендум 27 квітня

У Херсонській області російські військові почали активніше готуватися до фейкового референдуму щодо створення “ХНР”.

Окупанти призначили нову дату його проведення - 27 квітня. Раніше вони планували це зробили у травні.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" на сторінці у Facebook.

"Намагаючись прискорити узаконення окупаційної влади, як завжди, нехтують всіма законами і нормами. Те, що референдум призначено серед тижня, у робочий день додатково підкреслює, що волевиявлення місцевого населення загарбників не цікавить, а в заготовленому сценарії відомий результат", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ не штурмуватиме тимчасово окупований Херсон.

"Херсон брати ніхто не буде – його просто оточать, якщо треба буде, підріжуть шляхи постачання”, - уточнив він.

Крім того, окупанти планують повністю закрити Херсон від 1 травня до 10, щоб провести псевдореферендум.

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