"Інтенсивність бойових дій зростатиме найближчими днями" - Подоляк про битву за Донбас

Війська РФ після того, як їх витіснили українські захисники, вирішили спробувати отримати принаймні якусь перемогу на Донбасі.
Те, як на Донбасі розвиватимуться події, стане зрозуміло вже через тиждень-півтора.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.
Він висловив думку, що у вирішальній битві за Донеччину й Луганщину, яка вже розпочалася, домінуватимуть Збройні сили України, здобуваючи тактичні й стратегічні перемоги.
"Я в це щиро вірю і навіть не маю сумніву. Мене просто завжди дуже сильно турбує питання ціни, яку хлопці повинні будуть заплатити для того, щоб довести ворогу, що він окупант і має йти звідси геть", – зізнався Подоляк.
За його словами, на східних рубежах уже видно, що почалася ескалація, і вона посилюватиметься. Подоляк також зазначив, що на бойові дії впливають і погодні умови. Водночас, він висловив думку, що інтенсивність зростатиме найближчими днями.
"Напевно, тиждень чи півтора і нам буде цілком зрозуміло, як розвиваються події", – сказав він.